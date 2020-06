Virologe Erika Vlieghe: "Deze zomer met oma of opa op vakantie gaan zou ik misschien toch niet aanraden"

"Wij hadden een reis gepland samen met 15 leuke vrienden en hun kinderen in Italië", vertelt Sam uit Antwerpen. "Maar toen kwam natuurlijk corona. Dan maar snel onze reis afgezegd en een alternatief in de Ardennen gezocht voor onze bende. Dat zou begin augustus zijn. Maar is dat met 15 volwassenen en 15 kinderen, tussen nul en zes jaar ongeveer, wel een goed idee? Mag dat?"

"Ik ben het toch nog even gaan dubbelchecken”, zegt Erika Vlieghe. "Het is nog niet helemaal duidelijk of vakantieverblijven van die grootte verhuurd mogen worden. Dat is nog niet verschenen in het staatsblad. Het zou wel kunnen dat die vakantiehuisjes gevraagd worden om zich te organiseren zodat er maximaal 15 mensen kunnen zijn. Kinderen zijn ook personen en horen daar dus bij. Het is de bedoeling dat je met zo min mogelijk mensen nauw contact hebt. Je kan je wel inbeelden dat dat op vakantie met 15 mensen moeilijk is. De ene ochtend zit je met persoon A aan het ontbijt, de volgende met persoon B. Tenzij je natuurlijk beslist om drie aparte huisjes te gaan huren en samen een paar activiteiten doet vanop een veilige afstand."

Wel op kamp, niet op familievakantie

Wat met families die op vakantie vertrekken met verschillende generaties? "Over grootouders zijn intussen al veel inkt en tranen gevloeid. Daarvoor heeft het Ministerie van Welzijn een charter gemaakt. Aan de hand daarvan kunnen senioren zelf bekijken of het een goed idee is om nauw contact te hebben met anderen. Het belangrijkste is hoe gezond je zelf bent en hoe gezond je kinderen en kleinkinderen zijn. Je kinderen eerst op kamp laten gaan, waar ze misschien ziek kunnen worden, en daarna nauw contact laten hebben met hun grootouders is misschien géén goed idee. Ik vind samen op vakantie gaan met oma en opa deze zomer misschien sowieso geen goed idee. Maar alles hangt af van je gezondheid."

Waarom mogen kinderen wel met 50 op kamp, maar niet met 30 op vakantie? "We weten intussen dat kinderen onder de 12 jaar waarschijnlijk niet de motor van epidemie geweest zijn. Op kamp is dat jeugd onder elkaar. Ook de begeleiders zijn vaak nog jonge mensen die, als ze ziek worden, niet al te ernstig ziek worden. Maar ouders en grootouders zijn wél kwetsbaarder. Daarom gelden er nog steeds strenge regels om met zo min mogelijk personen in contact te komen. Dat betekent niet dat je elkaar niet vanop een veilige afstand kan zien, maar op vakantie is dat allemaal wat moeilijk. Kan je een dagtrip met vrienden organiseren waarbij je het vanop een afstand gezellig kan maken? Fijn, doe dat zeker! Maar op een langere vakantie lijkt me dat niet evident."

Sam ziet zijn vakantie dus misschien tóch in het water vallen. "Maar neem zeker eens contact op met de eigenaar van het verblijf", zegt Vlieghe. "Misschien zijn er wel mogelijkheden om de bubbels wat verder te spreiden in het verblijf of heeft hij al andere voorzorgsmaatregelen genomen."