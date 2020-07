Expo toont honderden prenten over "België in alle staten"

Lang voor België geboren werd was er al sprake van een "Leo Belgicus", een kaart van de Nederlanden in de vorm van een leeuw, uit de zeventiende eeuw. Het is de eerste afbeelding van de tentoonstelling "België in alle staten" in het Mundaneum in Bergen. Curator Eric Van den Abeele - zelf een echte Belg, die in Brussel woont, in Bergen werkt en wortels heeft in Brugge – bracht zo’n 200 afbeeldingen samen uit musea en uit privébezit.