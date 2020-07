60 jaar Congolese onafhankelijkheid gevierd met fietstocht in Oostende

"Ieder jaar organiseer ik iets op 30 juni", zegt Dominique Lubaki. "Maar vandaag is het een extra belangrijke dag: de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. Daarom organiseer ik een fietstocht."

Tijdens de fietstocht kom je op belangrijke plaatsen die de relatie tussen Oostende en Congo aantonen, zoals de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, waar tot in 2013 een Congolese priester werkzaam was. "We fietsen ook langs de standbeelden van koning Leopold II", zegt Lubaki. "Die standbeelden moeten van mij niet weg. Ze storen mij niet. Wat mij wel stoort, is het gedrag van de mensen. Racisme zit nog structureel verankerd in onze maatschappij en dat is jammer en verkeerd."