Gewapende overval op sigarettentransport in Bornem

Het was in Temse dat de chauffeur van het sigarettentransport een vuurwapen op zich gericht kreeg. Eén van de overvallers klom bij hem in de bestuurderscabine en nam het stuur over. De gangster reed daarop met de bestelwagen over de N16 naar een verlaten bedrijfsterrein in Bornem. Daar laadden de overvallers de sigaretten over in hun bestelwagen. De chauffeur werd vastgebonden en zijn gsm werd meegenomen. Het slachtoffer kon zich toch zelf bevrijden en alarm slaan.

De lokale politie onderzoekt nu hoe de daders wisten dat er precies sigaretten vervoerd werden. Vermoedelijk kenden ze ook het verlaten bedrijfsterrein al.