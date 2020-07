Rechters beslissen over lot Hagia Sophia in Istanbul: wordt de Heilige Wijsheid na 86 jaar opnieuw een moskee?

Wie Istanbul bezoekt, kan er niet omheen: de Hagia Sophia of Aya Sofia is het beroemdste monument van de stad op de grens tussen Europa en Azië. In 2019 was het prestigieuze gebouw in de wijk Sultanahmet, in het oude stadscentrum in het Europese deel van Istanbul, de meest bezochte toeristische bestemming in Turkije, goed voor meer dan 3,7 miljoen bezoekers.

U kan er zich vergapen aan een mengeling van christelijke kunst en Ottomaanse pracht, overblijfselen van een woelige en lange geschiedenis, waarin het gebouw meermaals een andere invulling kreeg: eerst een Grieks-orthodoxe kerk en later een moskee (zie verder). Tegenwoordig is het een museum, dat de verschillende invloeden in ere tracht te houden, maar de kans is groot dat daar in de zeer nabije toekomst verandering in komt.

De Turkse Raad van State buigt zich vandaag namelijk over het lot van het gebouw, nadat enkele jaren geleden een rechtszaak is aangespannen door een organisatie die wil dat er opnieuw een moskee van wordt gemaakt.