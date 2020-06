4 miljoen euro voor Vlaamse vissers om deel van vloot te vernieuwen: "Duurzame visserij stimuleren"

Crevits is ervan overtuigd dat er een duurzame toekomst is voor de visserij in Vlaanderen. "Die toekomst is er meer dan ooit. De weg die we afgelegd hebben is spectaculair. 99 procent van de visbestanden is gezond. Er zijn hele goeie afspraken gemaakt in het verleden om duurzaam te vissen. En we gaan vandaag nog een stapje verder. Straks leggen we de eerste steen van een onderzoekscomplex in Oostende. We willen wereldtop worden als het gaat over innovatie op zee en marien onderzoek."