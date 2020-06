In ontbloot bovenlijf paraderen in Knokke-Heist? 350 euro boete

In het eerste voorstel was er sprake van 250 euro boete, maar het is 100 euro meer geworden. Dat is de maximumboete. "De mensen kunnen een GAS-boete krijgen voor het ontbloten van het bovenlijf of het dragen van badkledij op een andere plaats dan het strand en de zeedijk", zegt Wittesaele. "De zeedijk en het strand zijn dus de enige plaatsen waar het toegelaten is om in bloot bovenlijf, bikini, badpak of zwemshort te lopen."