Dieven stelen juwelen van Dutroux-slachtoffer Julie Lejeune, vader: "Alles wat we nog van haar hadden"

Julie Lejeune werd samen met haar vriendin Mélissa Russo op 24 juni 1995 ontvoerd in Grâce-Hollogne, in de provincie Luik. Ze waren toen amper 8 jaar. Een jaar later werden hun lichamen gevonden in Charleroi, in de tuin van Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux. Wellicht leefden de twee meisjes na hun ontvoering maandenlang in gevangenschap.