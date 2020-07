Gun 1 miljoen kinderen en jongeren de jeugdwerkzomer van hun leven

Elke zomer is het jeugdwerk enkel in het nieuws als een kamp wordt geëvacueerd door een voedselvergiftiging of als er een ongeluk gebeurt op een speelplein. Van de 23.598 andere kampen geen nieuws. Geen verhalen over het eindeloos engagement en creativiteit van animatoren, leiding, kookploegen en andere jeugdwerkers. Laten we deze zomer voor het eerst eens echt focussen op hoe goed jongeren het aanpakken. De druk op hen was de voorbije maanden gigantisch, maar ook nu voelen ze de hete adem van ouders, de pers en de welbespraakte Vlaming in hun nek.