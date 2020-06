De complexe geschiedenis van België en Congo: een tijdlijn

Op 30 juni 1960 draagt België officieel de macht over aan de Republiek Congo. Lumumba wordt eerste minister, Kasavubu president. In zijn niet overlegde speech maakt Lumumba zich boos over het leed dat aan de Congolezen is aangedaan tijdens de kolonisatie. Koning Boudewijn en premier Gaston Eyskens zijn verontwaardigd. Boudewijn had net voordien zijn overgrootvader Leopold II een genie genoemd.

Op 5 juli breekt muiterij uit in Leopoldstad uit omdat het leger nog altijd geen zwarte officieren heeft. De Force Publique wordt snel geafrikaniseerd en omgevormd tot Armée Nationale Congolaise. Op 10 juli grijpt het Belgische leger met geweld in. Duizenden ex-kolonialen worden halsoverkop geëvacueerd. Het precieze aantal slachtoffers van de gevechten, ook van verkrachtingen en mishandelingen door Congolese muiters, is nog altijd niet bekend. Er bestaat een geheim onderzoeksrapport dat nog niet is vrijgegeven.

Tegelijk met de muiterij splitst de grondstofrijke provincie Katanga zich af van Congo. De Belgisch gezinde Moïse Tshombe roept er zich uit tot president. Patrice Lumumba vraagt steun van de Verenigde Naties en krijgt die ook. Op 5 september 1960 wordt hij ontslagen door Kasavubu en door stafchef Joseph Désiré Mobutu onder huisarrest geplaatst.