Koning Filip betuigt "diepste spijt" voor Belgische wandaden in Congo

De brief staat in de kranten De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. De brief komt onverwacht.

"Deze geschiedenis bestaat uit gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden. Ten tijde van Congo-Vrijstaat (toen Congo onder het persoonlijke bewind van koning Leopold II stond, red.) werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen."