Kosmisch mysterie: Very Large Telescope registreert verdwijning erg zware ster

Vervolgens bekeek het team oudere gegevens die met X-shooter en de oudere UVES-spectrograaf (Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph) van de VLT en telescopen elders waren verkregen.

"De ESO Science Archive Facility stelde ons in staat om gegevens van hetzelfde object te vinden die in 2002 en 2009 waren verzameld", zei Andrea Mehner, stafastronoom bij de ESO in Chili. "Vooral de vergelijking van de hoge-resolutie UVES-spectra uit 2002 met onze gegevens die in 2019 met ESO’s nieuwste hoge-resolutie spectrograaf ESPRESSO zijn verzameld, waren veelzeggend – zowel in astronomisch als in instrumenteel opzicht."

De oude gegevens wezen erop dat de ster in het Kinman-dwergsterrenstelsel mogelijk een krachtige uitbarsting heeft ondergaan, die waarschijnlijk ergens na 2011 is geëindigd. Lichtsterke blauwe variabelen zoals deze ster zijn in de loop van hun bestaan vaak onderhevig aan reusachtige uitbarstingen, waardoor ze in korte tijd veel massa kwijtraken en hun helderheid sterk toeneemt.