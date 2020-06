Kristof Pirard (VLDUMONT) is de nieuwe burgemeester van Heers

Kristof Pirard ziet in de komende 4,5 jaar drie grote uitdagingen in Heers, die trouwens ook zijn vastgelegd in het meerjarenplan. "Enerzijds willen we onze sporthal volledig renoveren en er een bijgebouw aan toevoegen. Daarnaast willen we een nieuw academiegebouw met daarbij een bibliotheek, spelotheek en zelfs babytheek. Tenslotte willen we in de toekomst kijken of we een palliatief dementiehuis kunnen bouwen in Heers en zelfs ook een jeugdkamp."