Laatste schooldag ondanks corona in veel Antwerpse scholen gevierd

In Kalmthout heeft meester Rudi Roels voor een verrassing gezorgd. Zo wilde hij de leerlingen van het zesde leerjaar en die van de laatste kleuterklas een leuke laatste schooldag bezorgen. "Andere jaren organiseert de school een erehaag en komen de ouders, grootouders en sympathisanten langs om de leerlingen uit te zwaaien. Vandaag hebben we het anders aangepakt en hebben we het hele dorp erbij betrokken", vertelde meester Rudi Roels in Start Je Dag.