Liveblog: Canada bereidt zich voor op tweede golf, "die erg hard zou kunnen toeslaan", Leicester opnieuw in lockdown 

Canada bereidt zich voor op een tweede golf van het coronavirus, die er in de herfst zou kunnen komen. Dat heeft premier Justin Trudeau gezegd. Hij riep zijn landgenoten op om waakzaam te blijven.

"We bereiden ons voor op een tweede golf, die erg hard zou kunnen toeslaan", waarschuwde de premier. Hij kondigde investeringen aan in beschermingsuitrusting en testmateriaal om "snel en fors te kunnen reageren als er in de komende maanden een uitbraak zou komen".

"Ook al zijn we de economie aan het heropenen, we zullen maatregelen moeten blijven nemen, maskers dragen wanneer de veilige afstand van twee meter niet aangehouden kan worden, en aandachtig zijn bij contact met andere mensen", aldus Trudeau. "Als we niet alle vooruitgang die we de voorbije maanden geboekt hebben willen verliezen, zullen we waakzaam moeten blijven, ook in deze nieuwe fase van de pandemie."