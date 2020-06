Man koopt broccoli en krijgt er (tijdelijk) "een nieuwe hobby" bij

Tesco liet weten de zaak te onderzoeken en betaalde Darlaston de eerst gekochte broccoli volledig terug. Bovendien voegde een woordvoerder nog toe: "Het lijkt erop dat een hongerige rups zijn weg gevonden heeft in de broccoli van Sam. Het spijt ons en we willen ons verontschuldigen voor het feit dat we Sam nu toevallig ook een huisdier bij zijn groenten geleverd hebben. Omdat we onze producenten aanmanen zo weinig mogelijk pesticiden te gebruiken, kan het natuurlijk voorkomen dat een vreemd insect zijn weg vindt naar een van onze groenten."

Darlaston, die zich intussen 'caterpillar dad' laat noemen, kon zich best verzoenen met deze uitleg: "Dit is een biologisch proces, niet? Het bewijst alvast dat ze niet te veel pesticiden gebruiken en dat is toch alleen maar als positief te omschrijven." Ook zijn werkgever was alvast erg tevreden met zijn medewerker en omschreef zijn verhaal als "the epic lockdown story we all needed":