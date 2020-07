Meise houdt sporthallen uitzonderlijk open in juli

In Meise blijven de gemeentelijke sporthallen uitzonderlijk open tijdens de maand juli. Dat heeft het gemeentestuur beslist. Normaal gezien is de sportaccomodatie van Meise de hele maand juli dicht. Maar omdat veel mensen deze zomer thuis blijven door de coronacrisis, wil de gemeente haar inwoners en clubs de kans geven om te sporten in eigen gemeente.