Michel Hofman (59) wordt de nieuwe stafchef van het Belgische leger

Huidig stafchef Marc Compernol gaat op 12 juli met pensioen. Hij sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid en past voor een extra jaar. "Enkele maanden extra moeten kunnen om de regering te depanneren, maar meer niet", aldus Compernol. De verdienste van Compernol is dat hij erin slaagde de regering te overtuigen om voor zeker 13 miljard euro te investeren in nieuw militair materieel.



De keerzijde is dat hij de schrijnende personeelsproblematiek nooit onder controle heeft gekregen. Onder Compernol bleef Defensie, tot grote ergernis van jongere generaals, weinig transparant. Onder Compernol heeft Defensie ook nog steeds geen omslag in zijn communicatie gemaakt. Defensie reageerde de voorbije jaren vaak niet of erg knullig in verschillende dossiers.