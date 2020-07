Slechts 5,5 procent van Belgen heeft antilichamen in bloed: wat zegt dit over de epidemie en over groepsimmuniteit?  

"We hadden die daling niet verwacht", zegt professor Pierre Van Damme die het onderzoek leidt. "Want het virus is nog niet weg en bovendien zijn mensen zich sinds de versoepeling van de lockdown vrijer beginnen te gedragen. We gingen ervan uit dat we deze keer in minstens evenveel bloedstalen antilichamen zouden aantreffen. Maar dat is dus niet het geval."