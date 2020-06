Minister Muylle: "Nieuwe reisvouchers zijn niet meer gedekt door garantiefonds en verzilver je best zo snel mogelijk"

De laatste maanden zijn heel veel reizen geannuleerd, en ook nu zijn er nog annulaties mogelijk. Als dat gebeurt, kunnen consumenten voortaan wél hun geld terugvragen, ze zijn niet verplicht om een voucher zomaar te aanvaarden. Maar het kan een tijd duren vooraleer je je geld terug krijgt. En dus kies je misschien liever toch voor zo'n waardebon. Maar verzilver hem dan zo snel mogelijk. Volgens minister Nathalie Muylle is dat veiliger, want de waardebonnen zijn nu niet langer gedekt door het garantiefonds reizen. "We zien dat heel veel reisorganisaties de reischeques blijven aanbieden. We raden consumenten aan om die cheques zo snel mogelijk weer te verzilveren. Vouchers die nu uitgereikt worden, zijn niet gedekt door het garantiefonds. Een nieuwe, geboekte pakketreis is wel beschermd."

255.000 vouchers ter waarde van 350 miljoen euro

Voor de periode tot 20 juni was dat dus anders. In die periode kreeg je automatisch een voucher toegekend voor reizen die niet konden doorgaan."Van begin maart tot eind juni hebben we 255.000 vouchers uitgereikt. Goed voor een bedrag van 350 miljoen. De waarde van zo’n voucher is gemiddeld 1.300 euro," zegt minister Muylle. Die cijfers zijn nog niet definitief.

Maar sommige consumenten die hun vouchers proberen te verzilveren, krijgen te maken met enorme prijsstijgingen. "Weet wel dat een vlucht in juli duurder is dan eentje in mei of april. Ook daar moet je rekening mee houden, dat is een marktgegeven. Maar wat zeker niet kan is dat je nu een vlucht boekt en de dag nadien bericht krijgt dat ‘m toch geannuleerd is, met het aanbod om een dag eerder te vliegen aan een véél hogere prijs. Over zo’n praktijken hebben we een 500-tal klachten gekregen. We hebben de economische inspectie ook de opdracht gegeven om dit te bekijken. Ik wacht daar de resultaten nog van af. Indien nodig zullen er processen verbaal opgesteld worden. Zo’n dingen kunnen niet door de beugel, daar moeten we streng tegen optreden."

"Sector én consument beschermen"

Is de minister nog steeds tevreden met de voucherregeling? "Het is geen gemakkelijke periode geweest. Ik heb voor die regeling geflirt met de Europese wetgeving. We wilden vooral de reissector beschermen die op dat ogenblik onmogelijk de middelen had. Denk ook maar aan het recent faillissement van Thomas Cook. Maar ook de consument moet beschermd worden. Die cheque was ook gedekt door het garantiefonds. Als je je geld zou terugvragen en het reisbureau gaat failliet, dan ben je je geld ook kwijt. We hebben altijd aan Europa gezegd dat dit een tijdelijke regeling was. Daarom waren ze ook alleen maar geldig tot 19 juni. Ik wil noch de sector, noch de consument meenemen in een lange juridische strijd met heel veel onzekerheden."