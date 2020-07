Natuurgebied Hobokense Polder bezoeken kan nu met digitale gids

De Hobokense Polder, een natuurgebied in het zuiden van Antwerpen, was niet altijd een pleisterplek voor de natuurliefhebber of wandelaar. Eind 19e eeuw was het gebied een industrieterrein met bijvoorbeeld een staalfabriek en een verffabriek. “Maar het belangrijkste was de petroleumindustrie van Hoboken”, vertelt Timp.

“Antwerpen was de grootste petroleumhaven van Europa eind 19e eeuw. Daar kom je vandaag nog leidingen van tegen, zowel bovengronds als ondergronds”, gaat Timp voort. “Hier ligt ook nog een spoorlijn waarlangs heel Europa bevoorraad werd met petroleum.”

De petroleumindustrie doofde stilaan uit en het gebied in Hoboken werd braakliggend terrein. “De stad Antwerpen zat in de jaren 1960 en 1970 met een afvalprobleem. De ring werd gegraven en de omwalling van Antwerpen moest worden afgebroken”, vertelt Timp. “De verlaten petroleumhaven van Antwerpen was de ideale plek om te storten. Toen is er enorm veel zand, stenen, brokstukken en eigenlijk alles dat men kwijt wilde naar hier gebracht.”