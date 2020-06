Laat huishoudhulpen niet met bleekwater poetsen: “100 procent desinfecteren is thuis niet gezond”

Om iedereen bewust te maken van de gevaren van al die straffe poetsmiddelen, heeft Talentindex twee filmpjes gemaakt. De Gentse regisseur Nic Balthazar verleent er z’n steun aan en spreekt de filmpjes, met de Superpoetshulp in de hoofdrol, in. Bedoeling is om aan het grote publiek te tonen hoe belangrijk het is voor het milieu om met de juiste producten te werken. “De wereld is niet steriel en het is niet goed om hem 100% steriel te proberen maken,” zo zegt Balthazar in het filmpje, “daarom geloven we in natuurlijke producten die onze grootmoeders ook gebruikten. Middelen op basis van zepen, soda, baksoda en azijn.” Ze zijn volgens het bedrijf en Balthazar niet alleen veel goedkoper en gezonder voor de klanten, poetshulpen en huisdieren, maar vooral ook beter voor het milieu.