Contactopsporing loopt nog niet vlot: systeem laat niet meer dan 10 namen toe, nog geen inkomende gesprekken mogelijk

Het goede nieuws is dat er voor beide oplossingen gloren aan de einder. Volgende week zou het digitale systeem een update krijgen, waardoor de grens van tien personen zou wegvallen. Een oplossing voor wie zelf het contactcenter wil verwittigen, zou er wel pas tegen 22 juli zijn.

En een mobiele app die je verwittigt bij een mogelijke besmetting? "We hopen die in september in gebruik te kunnen nemen", zegt Moykens. "Nu zitten we nog in onze bubbels, we kennen onze contacten nog goed. Maar eens de culturele en sportevenementen weer op gang komen, zullen we in contact komen met mensen die we niet echt kennen." Ze benadrukt dat er bij de ontwikkeling van die app alle aandacht is voor de privacy van de gebruikers.

Beluister hier het gesprek met Karine Moykens in "De ochtend" op Radio 1: