Katrien uit Oostduinkerke is de tweede vrouwelijke paardenvisser

Katrien is nu de tweede vrouwelijke paardenvisser aan de kust. In totaal zijn ze in Oostduinkerke met 17 paardenvissers. "Vroeger keken de oude vissers maar met een scheef oog naar de vrouwelijke paardenvissers, het is ook een zware stiel", zegt Eddy D'Hulster. "Katrien geeft toe dat het zwaar is, maar dat komt allemaal goed."