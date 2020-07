Opnieuw drugstoerisme nu grenzen open zijn

In Voeren was er een politiecontrole om te kijken hoe het zit met het drugstoerisme, nadat de grens met Nederland en verderop met Frankrijk lange tijd gesloten was. Daarbij zijn 23 mensen gepakt die softdrugs bij zich hadden en 2 dealers. "Wij hadden gehoopt dat het drugstoerisme wat langer weg zou blijven, maar we hebben vastgesteld dat het in dezelfde grootte al terug is", zegt korpschef Alain Stas. "Het zijn voornamelijk gebruikershoeveelheden die we tegenkomen, maar dit weekend waren er ook 2 dealers bij, die werden gearresteerd en overgebracht naar het parket in Luik voor verder onderzoek."