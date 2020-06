Spijtbetuiging van koning Filip: "Zeer uniek in geschiedenis van België", maar wat is het verschil met excuses?

"Dit is een heel grote stap in een totaal andere richting", zegt koningskenner en professor geschiedenis Mark Van den Wijngaert. "Tot hier toe heeft het koningshuis de kwestie meestal wat toegedekt. Boudewijn heeft destijds zelfs voor een deel de verdediging opgenomen voor het koloniaal verleden. Nu erkent het koningshuis dat er inderdaad gruweldaden zijn gebeurd."

Voor Mathieu Zana Etambala, historicus aan de KU Leuven en medewerker aan het AfricaMuseum in Tervuren, komt de brief als een verrassing. "Ik had niet gedacht dat het zo vlug zou gebeuren. Ik had verwacht dat er meer druk zou moeten worden uitgeoefend. Dit brengt nu ernst in het debat. Tot nu toe was het heel stil in en rond het koninklijk paleis. Dit is nu een eerste stap."