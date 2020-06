Belgen met Congolese roots: "Brief waarin koning Filip spijt over koloniaal verleden uitdrukt, mag geen eindpunt zijn"

Een aantal commentatoren merkt fijntjes op dat er in de brief van de Koning nergens het woord "sorry" of "excuses" staat. Maar Mosuse vindt dat minder belangrijk. "Spijt gaat wat mij betreft ook dieper dan excuses. Dat woord komt van ex causa, iets wat buiten je wil om gebeurd is. Als ik ruzie heb met mijn vriendin en toon haar mijn diepste spijtbetuiging, dan komt dat wel over", zegt Mosuse op Radio 2 Antwerpen.

Ook de naam van Leopold II wordt nergens vermeld in de brief. "Er wordt in de brief wél naar Congo Vrijstaat verwezen", zegt Mosuse. Bovendien kijk ik liever naar wat er wel staat dan naar wat ontbreekt. Je kan het klein en flauw vinden dat Filip bepaalde zaken niet noemt. Maar ik vond het vooral klein en flauw dat de vorige monarchen niets over de gruwel in Congo hebben gezegd. Het is heel positief dat er eindelijk een brief met spijtbetuigingen is."