Recordaantal verkeersovertreders betrapt in 2019: "Hardnekkige verkeersonveiligheid"

Dat de cijfers zo hoog blijven, ondanks alle waarschuwingscampagnes, komt onder meer omdat de politie extra controleert, maar ook omdat de Belgen zich hardnekkig verkeersonveilig blijven gedragen. En dat gedrag is ook in 2020 al te merken, ondanks de coronacrisis, zegt hoofdcommissaris Bart Van Thienen: "Ook in het verkeer kan iedereen elke dag slachtoffer worden... en de cijfers van de verkeersongevallen zijn niet goed. We zaten nog niet in de staart van de coronacurve of de heropflakkering is al daar. "