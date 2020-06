Reglement Antwerpse taxi's afgeschaft: "Vrij spel voor internationals zoals Uber"

De stad Antwerpen heeft het stedelijk taxireglement opgeheven. Taxibedrijven kunnen vanaf nu hun prijzen kiezen en er is ook geen limiet meer op het aantal taxi's. Volgens de stad moet de taxisector digitaler en flexibeler worden en is het nieuwe reglement in het voordeel van de klanten. Maar de sector vreest overlast, een prijzenoorlog en sociale uitbuiting. "We worden in het midden van de crisis in de steek gelaten", zegt Koen Van Oorschot van de beroepsvereniging van Antwerpse taxibedrijven.