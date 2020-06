De spijt van koning Filip negeert dat geweld in Congo ingebakken was

De brief van de koning aan de Congolese president Félix Tshisekedi is een belangrijke mijlpaal in onze collectieve omgang met het koloniale verleden. Een jaar na de excuses van premier Charles Michel (MR) aan de metis-kinderen van Congo, volgt nu voor het eerst een spijtbetuiging van het staatshoofd. In de brief wordt spijt betuigd voor de gepleegde gruweldaden (actes de violence et de cruauté) alsook het veroorzaakte leed (souffrances) en de vernederingen (humiliations) ten tijde van de Congo Vrijstaat (de periode dat Congo privébezit van koning Leopold II was, red.) en Belgisch Congo.