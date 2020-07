Steekincident op tram in Antwerpen

Het incident gebeurde op tram 4, ter hoogte van de Nationale Bank aan de Frankrijklei in Antwerpen. Een 56-jarige man die dronken was, begon er te discussiëren met een passagier, wellicht over het al dan niet dragen van een mondmasker. Toen twee jongeren tussenbeide wilden komen, haalde de dronken man een zakmesje boven en stak één van de jongeren in de hand. De politie was snel ter plaatse en kon de dronken dader arresteren. Het slachtoffer van 16 werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hij is er niet erg aan toe. De dader is nu opgesloten.