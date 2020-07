Zeven op de tien Vlamingen zijn bezorgd over desinformatie over het coronavirus

Verklaring voor de verschillen in cijfers valt zoeken in de lokale context in de verschillende landen, volgens Peter Van Aelst. "Amerikanen hebben minder vertrouwen in de media. Het politiek daar is ook enorm gepolariseerd. In zo'n context delen mensen ook makkelijker nepberichten op sociale media. Maar tegelijkertijd zien we in ons onderzoek dat de verschillen tussen de landen ook kleiner worden."

"Wij moeten hieruit lessen trekken", concludeert Van Aelst. "Bij een volgende pandemie moeten de media sneller aan de slag om juiste informatie te geven en foute berichten te facthecken. De overheid moet meer doen om de bevolking weerbaar te maken voor desinformatie door meer nadruk te leggen op mediageletterdheid. Ook de grote sociale mediabedrijven zoals Facebook moeten onder druk gezet worden om desinformatie op hun platformen sneller en beter te bestrijden".