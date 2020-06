Strafpleiter Van Steenbrugge vol lof over digitale revolutie in coronatijden: "Rechtbanken zijn plots geoliede machines"

Van Steenbrugge maakte het zelf ook een aantal keren mee dat de rechter gebruik maakte van videoconferenties. “Doordat vergaderen op eenzelfde plek niet kon, werd dat opgelost met videoconferenties.”

Vooral in strafzaken is dat een grote winst,stelt de strafpleiter vast. “Voorheen hadden we altijd te weinig tijd hadden om de verschillende partijen, zoals getuigen, experten en politiemensen, aan bod te laten komen en was het vaak te moeilijk om hen ter plaatse te laten komen.”

In coronatijden worden mensen plots via een videoverbinding de rechtszaal binnengehaald. Een enorm voordeel, want vroeger werd er vooral teruggegrepen wat betrokkenen hadden laten optekenen in processen-verbaal; nu kunnen er plots gesprekken met hen plaatsvinden in de rechtbank. “Hierdoor worden rechters veel beter geïnformeerd, zoals dat eerder gebeurde in de hoven van assisen.”