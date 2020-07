Toerisme Lommel stelt eigen streekbier voor

Voor de 20e editie van de jaarlijkse Molenfeesten wilden ze in Lommel iets speciaals doen en zo ontstond het idee om een eigen bier te maken. Omdat dat bier ook een naam moest krijgen, was er in februari een wedstrijd, waarbij de mensen zelf een leuke, Lommelse naam konden bedenken en insturen. De jury koos uiteindelijk voor "Treiteraer", omdat dat goed klinkt en ook verwijst naar de geschiedenis van de molen, die in de volksmond ook wel "Treitermolen" wordt genoemd.