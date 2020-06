Tranen in schooltje Neigem op allerlaatste schooldag: "Niet genoeg leerlingen om in september weer te starten"

In veel scholen vloeit hier en daar een traantje omdat het de laatste schooldag is. De woorden “tot in september” maken dan meestal veel goed. Maar in het schooltje Neigem in Ninove biedt dat weinig troost. Daar stromen vandaag extra veel traantjes omdat het schooltje definitief de deuren sluit. Geen “tot in september” dus. Het groene schooltje, zoals het genoemd wordt, is een vestiging van de grote school in Meerbeke maar heeft al jaren onvoldoende leerlingen. En het aantal bleef achteruit gaan. “Dit jaar hadden we 19 kindjes in de kleuterklassen en 2 kinderen in het eerste en tweede leerjaar samen,” legt directeur Marc Vanden Eynde uit, “er is een bepaalde regelgeving die we moeten volgen en we hebben uiteindelijk met het schoolbestuur beslist om het schooltje in september niet meer te heropenen.”