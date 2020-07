Vakantie in eigen land!

U hebt even overwogen om een verblijf in een pretpark te boeken, in de Efteling of Walibi of zelfs Plopsaland. Had u uw vrouw per slot van rekening niet leren kennen in de rups op de kermis van Lutlommel? Zij herinnerde u eraan dat ze bij die gelegenheid kotsmisselijk was geworden, van het ronddraaien en van uw vurige maar onbeholpen kussen. Het plan werd afgevoerd. U hebt zelfs met de gedachte gespeeld om in een gezinskano de Grote Nete af te varen en onderweg wild te kamperen in bermen vol afval of naast waterzuiveringsinstallaties. Maar ook daarvoor kwam u rijkelijk te laat.