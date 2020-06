Bekende activist Joshua Wong stapt meteen op, nu veiligheidswet voor Hongkong goedgekeurd is: "Veel anderen zijn al gevlucht"

De nationale veiligheidswet moet Hongkong beschermen tegen terroristen, separatisten en andere mensen en organisaties die de veiligheid van de stad in gevaar brengen. De details van de wet worden pas later bekendgemaakt. Maar er zal vrijwel zeker in staan dat ondermijning van de staat en samenwerking met buitenlandse groepen ook verboden wordt.

"Dit soort dingen zijn met opzet heel vaag opgeschreven net als de wetten in de rest van China", zegt China-correspondent Eefje Rammeloo. "Op die manier is het niet zo moeilijk om pro-democratische activisten of zelfs politici aan te pakken. Veel minder mensen durven nu nog te demonstreren."