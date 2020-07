Verouderde speeltuin 't Kraanhof in Tessenderlo wordt park

Het is de bedoeling dat er een nieuw park komt, waar kinderen kunnen spelen. "Er zullen nieuwe speeltoestellen komen, meer groen en een energievriendelijk gebouw", zegt schepen van Jeugd Karolien Eens. "Dat multifunctioneel gebouw kunnen inwoners huren voor bijvoorbeeld een babyborrel of een verjaardagsfeest. Maar het is vooral voor de speelpleinwerking, want die zitten nu in een verouderd gebouw. Er komen ook lokalen voor verenigingen. De buitenschoolse opvang krijgt ook nog een grotere buitenruimte."