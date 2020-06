Vicepremier De Croo over herstelbetalingen aan Congo: "Je kan een land niet uit de armoede halen met een zak geld"

Deze brief is geen eindpunt, maar een beginpunt. De brief benoemt het verleden en dat is historisch. Hij kijkt vooral vooruit en richt zich aan de Congolese bevolking, maar ook aan alle Belgen. De brief legt een verband tussen het onverwerkte koloniale verleden en het racisme in de samenleving."



"We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis", gaat De Croo verder. "We kunnen die geschiedenis nu afsluiten of we kunnen erkennen dat we een expertise hebben in dat deel van de wereld en daar een rol in spelen. We moeten op basis van gelijkheid kunnen samenwerken. Daarvoor moet je de geschiedenis kunnen verteren en dat hebben wij nooit gedaan."



Bekijk hier het interview met politicologe Nadia Nsayi en vicepremier Alexander De Croo in "Terzake":