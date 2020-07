Inwoners Zuid-West-Vlaanderen renoveren te weinig: "Zo halen we de klimaatdoelstellingen nooit"

Zuid-West-Vlaanderen heeft 3 professionele coaches die de mensen begeleiden in het technische kluwen van zo'n renovatie. "Eigenlijk nemen wij alle zorgen over", zegt energiecoach Bart Deneckere. "Wij begeleiden de mensen en brengen ze in contact met de juiste aannemers. We maken hen ook wegwijs in de aan te vragen premies. Als energiecoach checken wij ook of de geplande investeringen wel nuttig zijn. Het voordeel is dat wij de mensen begeleiden tot het einde van het traject."

Meer informatie vind je op de website van Warmer Wonen. Een eerste huisbezoek is altijd gratis en er gelden speciale tarieven voor kansarme gezinnen.