Vos sterft gruweldood op Kesterheide in Gooik: "Nooit zo'n agressie gezien"

Kesterheide is al jaren een erkend natuurreservaat, dat beheerd wordt door de VZW Natuurpunt. “We hebben een vermoeden dat de vos ergens anders werd gestroopt en dan langs het wandelpad is gelegd om te choqueren”, stelt Alwin Loeckx van Natuurpunt Pajottenland.

“De voorbije jaren hebben we af en toe last gehad van vandalisme in ons natuurgebied, maar nooit zoiets agressief. Alle informatie is uiteraard welkom want het zal niet eenvoudig zijn om de dader te vinden", zegt Loeckx. Hij voegt er op Facebook volgende overweging aan toe: "Heel jammer dat niet iedereen dit gebied naar waarde kan schatten. Is het nu zo moeilijk om samen te leven met de natuur?"