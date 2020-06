Wandel- en fietstochten langs verrassende plekjes van de Belpopgeschiedenis

"Popgeschiedenis is iets waar lokale verhalen aan vasthangen, en dat charmeert mensen", vertelt Jan Delvaux. "Het gaat niet alleen om opnamestudio's en woonplekken van artiesten. Je hebt ook de legendarische cafés en zaaltjes. En je vindt de beste verhalen op onverwachte plekken zoals in Rillaar. Daar had je bijvoorbeeld dancing De Viertap, een iconische plek in de geschiedenis van de dancings. En dan heb je wat verderop de fameuze club van Johny White in Scherpenheuvel. En ook het jeugdhuis 't Boemelke, daar hebben nog veel mensen aan de toog gehangen met Dave Grohl van Foo Fighters."