Zijn we klaar voor een tweede coronagolf? "We moeten beter ons huiswerk maken", zeggen experten

En dan is er natuurlijk een worst case scenario: wat als de griepepidemie in het najaar samenvalt met een tweede golf? Van Ranst, die ook griepcommissaris is: “Het is zeker niet uitgesloten dat het gebeurt en dan krijg je de perfecte storm. Zoals we er nog nooit een hebben meegemaakt. Het zou een zware test worden, met veel verwarring. Want iedereen met koorts of een hoestje zal denken dat hij of zij covid heeft, en moet dan getest worden."