Zomer zonder Rock Werchter voor podiumbouwer Dirk (58): "Wei voelt als thuis, maar heb dit jaar tijd voor vakantie"

In de evenementensector werken ongeveer 80.000 mensen. Een van hen is Dirk Van de Goor (58), ruim 35 jaar in dienst bij podiumbouwer Stageco. De geschiedenis van Rock Werchter en zijn vaste toeleverancier loopt parallel: Rock Werchter-organisator Herman Schueremans stampt in 1977 samen met Stageco-topman Hedwig De Meyer het festival uit de grond in Werchter. Al sinds 1982 ontwerpt Dirk het hoofdpodium daar. Na tientallen jaren als bouwer zorgt hij er nu voor dat de ploeg op de wei over een bouwplan en al het nodige materiaal beschikt.

Sinds april zit Dirk werkloos thuis, op enkele werkdagen na. Aan de North West Walls, de kenmerkende containers op de wei van Werchter, heeft hij mee de Zomerbar geïnstalleerd, waar in juli enkele optredens voor 400 mensen doorgaan. Maar dat weegt niet op tegen een "normale" zomer met Rock Werchter. "Het is wachten op werk. Financieel heeft dat gevolgen, al is de situatie voor jongere collega's die nog een woonlening moeten afbetalen veel erger", vertelt hij.