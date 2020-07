AA Gent wil corona buiten de deur houden met "geniaal" luchtzuiveringssysteem

Volgens Vandenbempt illustreert deze investering nog maar eens dat AA Gent op het vlak van infrastructuur de nummer één van het land is. "Het is ook de enige club die een stadion heeft waar luchtzuiveringssysteem aan de orde is. Club Brugge zit in een bouwval waar ze liever vandaag dan morgen buiten willen, Anderlecht zit in een gelijkaardige situatie, en op het nieuwe stadion van Standard is het ook nog even wachten. En de overige Belgische clubs hebben andere financiële prioriteiten door de coronacrisis."