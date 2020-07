Akkoord om alternatieven voor kerncentrales te betalen: bekijk hier wie voor de kosten opdraait 

Niet mee met dit verhaal?

Om onze oude kerncentrales in Doel en Tihange definitief te sluiten in 2025 is er een oplossing nodig, en er wordt vooral in de richting van gascentrales gekeken om de energie te vervangen die nu door de kerncentrales wordt voorzien.

Maar nieuwe gascentrales bouwen kost geld, en er was lang discussie wie dat geld op tafel moest leggen. Geen enkele politicus wil ook verantwoordelijk zijn om de kostprijs van de gascentrales door te rekenen aan de burgers.

Er was dus geen akkoord over de financiële kant van dat zogenoemde “steunmechanisme” om investeerders aan te trekken voor bijvoorbeeld gascentrales. Dat steunmechanisme noemt men trouwens vaak het CRM of “capaciteitsrenumeratiemechanisme”.

Bovendien moet ook de Europese Commissie nog zijn goedkeuring geven voor dat CRM, want er moet worden gecontroleerd of de regels rond staatssteun wel worden nageleefd. Maar Europa wilde geen uitspraak doen zolang er geen duidelijkheid was over de centen.

Intussen begon de tijd steeds meer te dringen: volgend jaar moet er al een eerste “veiling” zijn voor investeerders die een deel van de energie willen voorzien, anders krijgen ze de gascentrales niet meer klaar tegen 2025.