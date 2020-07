Binnenspeeltuinen weer open: "We hebben de kindjes heel hard gemist"

Met de versoepeling van de coronamaatregelen mag er weer wat meer vandaag. Zo gaan zwembaden, wellnesscentra en binnenspeeltuinen opnieuw open. In binnenspeeltuin Tarzan & Jane - naar eigen zeggen de grootste binnenspeeltuin van de Benelux - zijn ze heel opgelucht. "Wij zijn heel blij. We hebben de kindjes gemist, het was zo stilletjes", zegt eigenares Caroline Carpentier in de middaguitzending op Radio 2 Limburg. Caroline was ook bang dat ze de coronacrisis niet gingen overleven. "We zijn nog maar 1,5 jaar open en hadden nog geen grote buffer opgebouwd, dus dat was heel pijnlijk." De eigenaars probeerden tijdens de sluiting op een creatieve manier aan inkomsten te komen. Zo volgden ze bijvoorbeeld een snelcursus ijsjes maken en verkochten ze ijsjes aan hun zaak.