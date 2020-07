Blije bezoekers in Bobbejaanland ondanks coronamaatregelen en regen

Een onveiligheidsgevoel hebben de bezoekers niet. Het park nam dan ook verschillende maatregelen. Normaal ontvangt het park op drukke dagen zo'n 15.000 bezoekers, vandaag zijn dat er maar 1.000. Daarnaast moet je als bezoeker nu vooraf online reserveren, ben je nooit ver weg van een station met ontsmettingsgels, moet je op sommige attracties een mondmasker dragen en moeten de verschillende bubbels anderhalve meter afstand bewaren, ook in de wachtrijen. "De meeste mensen houden zich daar ook aan", klinkt het bij Anouar. "Je merkt dat ze hier hun best doen om het zo veilig mogelijk te houden". Intussen roept een stem nog maar eens de veiligheidsmaatregelen af die in het park gelden.

Iets verderop staat lerares Charlotte. Ook al is het schooljaar officieel ten einde, toch is zij samen met haar klas op uitstap. "Mijn leerlingen zitten in het zesde leerjaar. Ze hebben de afgelopen maanden zo weinig leuke activiteiten kunnen doen dat ik hen beloofd had om zodra het kon er toch nog samen op uit te trekken. Ze vinden het fantastisch en zijn door het dolle heen om hier te zijn."