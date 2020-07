Boechout, Borsbeek en Mortsel halen slag thuis tegen Vlaams Gewest over luchthaven Deurne

Boechout, Borsbeek en Mortsel trokken daarom naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en kregen gelijk: "De boodschap is dat zo'n milieuvergunning heel belangrijk is. Als je er dus iets aan verandert dan moet dat met een zo groot mogelijk openbaar debat. Dan moet er duidelijk uitgelegd worden wat de bedoeling is en hoe die geïnterpreteerd moet worden. Dat kan dus niet zomaar met één pennentrek op een kabinet."

De huidige milieuvergunning blijft wel geldig. Daarin is al vastgelegd dat het aantal trainingsvluchten over de jaren heen moet afnemen. In 2010 waren er nog 23.000 toegelaten per jaar, nu nog 10.000 en vanaf 2023 nog 8.000.