Brandweer in Waasland bouwt eigen tunnel uit containers: “We kunnen niet altijd oefenen in echte tunnels”

Voor de brandweer is een interventie in een tunnel geen makkelijke taak, vaak is er geen licht of is er weinig zuurstof aanwezig. Om een interventie snel en veilig af te ronden moeten de brandweerlui oefenen op zo’n tunnelinterventie. “De theorie is niet hetzelfde als de echte omgeving. We kunnen wel oefenen in echte tunnels, maar dat legt vaak beslag op de mobiliteit”, legt brandweercommandant Thierry Van Goethem uit. “In onze regio zijn dat ook allemaal snelwegtunnels. Wij kunnen niet elke dag een tunnel afsluiten om in te oefenen, dat heeft gevolgen voor het verkeer.”

Daarom dacht de brandweer in het Waasland: waarom niet zelf een tunnel bouwen? “We bouwen de tunnel niet met legoblokjes maar met zeecontainers, zo bouwen we een tunnel na op realistische grootte.” De voorbije maanden waren er een aantal incidenten in tunnels. “Vooral de Beverentunnel, Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel zitten er vaak tussen. Wij hebben door die incidenten al wat dingen geleerd, maar we willen er in alle rust op kunnen trainen. Nu kunnen we een hele dag in de tunnel staan om dingen uit te proberen, zonder het verkeer te hinderen.”

